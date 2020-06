Display-Riese Japan Display darf an Tokioter Börse

Der weltgrößte Bildschirmlieferant für Smartphones und Tablets hat grünes Licht für einen Börsengang in Tokio im Volumen von rund 2,8 Milliarden Euro. Japan Display erhielt am Freitag die Genehmigung der Börsenaufsicht für die für März geplante Erstemission (IPO). Der Lieferant von Apple, Amazon, Google und Samsung hat sich einen guten Zeitpunkt für das Listing ausgesucht: Die Tokioter Börse hat dank der aggressiven Konjunkturpolitik von Ministerpräsident Shinzo Abe binnen 15 Monaten mehr als 60 Prozent zugelegt. Der Börsengang dürfte der größte in Japan seit September 2012 sein. Damals nahm Japan Airlines umgerechnet mehr als sechs Milliarden Euro ein.