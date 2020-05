DLD 14: Europa hinkt hinterher

"Wir sind nicht mehr in der Lage die Infrastruktur aufzubauen, die wir brauchen", sagte Timotheus Hoettges, der seit kurzem der Deutschen Telekom vorsteht. Der Datenverkehr wachse in den USA, Asien und Europa alle fünf Jahre um mehr als 900 Prozent. Während jedoch die Umsätze von US- und asiatischen Anbietern steigen, würden jene der europäischen Telekoms um zehn Prozent pro Jahr schrumpfen. Schuld daran sei die überbordende Regulierung in Europa, so Hoettges. Während es in den USA lediglich vier Telekomanbieter gebe, seien es in Europa 200. "Das ist ein Systemfehler." Lutz Schüler, CEO des Kabelnetzanbieters Unitymedia Kabel BW, pflichtete Hoettges bei: "Uns fehlen die Möglichkeiten unsere Netzwerke zu monetarisieren."