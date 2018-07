Drei chinesische Autohersteller gründen Uber-Konkurrenten

Die drei Autobauer hätten jetzt ihre Kräfte zusammengelegt, um in den Mitfahrmarkt einzusteigen, „der eine Gelegenheit zur Transformation traditioneller Autofirmen ist“, heißt es in der Ankündigung von Changan.

Arbeit an autonomen Autos

Die neu geschaffene Plattform soll auch Partner aus anderen Branchen anziehen. In Zukunft wollten Changan, Dongfeng und FAW auch im autonomen Fahren kooperieren, heißt es in der Ankündigung. Auch Didi, das von den großen chinesischen Internetkonzernen Alibaba, Tencent und Baidu unterstützt wird, experimentiert mit autonomem Fahren.

Bei der Autoproduktion kooperieren alle drei Hersteller schon seit Jahren mit ausländischen Autobauern. So betreibt Changan mit Ford ein Joint Venture in Chongqing. Dongfeng mit Sitz in Wuhan in Zentralchina kooperiert mit Peugeot-Citroën, während FAW (First Automotive Works) in Changchun in Nordostchina mit Volkswagen ein Gemeinschaftsunternehmen betreibt.