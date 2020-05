Drei drohen massive Probleme wegen Frequenzauktion

Die Kombinatorische Clock-Auktion ist in drei Phasen unterteilt. In der ersten Phase („Clockphase“) wird jedem Bieter eine Preisliste für alle Frequenzkategorien bekanntgegeben und der Bieter kommuniziert dem Auktionator, wie viele Frequenzblöcke er pro Kategorie zu diesen Preisen beziehen möchte. Solange die Nachfrage in einer Kategorie das Angebot an Frequenzblöcken übersteigt, erhöht der Auktionator rundenweise deren Preis. Mit steigendem Preis reduziert oder verlagert sich so die Nachfrage. Die erste Phase endet, wenn die Nachfrage in allen Kategorien gleich oder tiefer als das Angebot ist.