Drei: Zuwachs bei Kunden und Beschwerden

Bis Anfang 2015 will Drei österreichweit auch die neue Mobilfunkgeneration LTE anbieten. Gegen die Frequenzauktion, die die heimischen Mobilfunker insgesamt knapp zwei Milliarden Euro kostete, will Drei ebenso wie T-Mobile in Berufung gehen. "Wir sind sehr unzufrieden, die Auktion war irrational teuer und formal und inhaltlich rechtswidrig", sagte Trionow, der auch aufschiebende Wirkung für den Ende November zugestellten Bescheid über das Ergebnis der Auktion beantragen wird, demnach Drei noch vor Weihnachten 330 Millionen Euro für die erworbenen Frequenzpakete bezahlen muss. "Wir wollen eine Neuaustragung erreichen."

Der LTE-Ausbau sei aber durch die Beschwerden nicht gefährdet. Drei will dabei auf Frequenzen im 1800 Mhz-Bereich setzen, mit denen das Unternehmen gut ausgestattet ist. Davor muss die Regulierungsbehörde jedoch das "Refarming" erlauben, das heißt das auch die Nutzung der zuvor nur für Sprachtelefonie zugelassenen Frequenzen auch für die Übermittlung von Daten ( UMTS, LTE) geöffnet wird. "Wir hoffen, dass das bald passiert", sagt Trionow: "Es gibt keinen Grund, das zu verwehren." In den LTE-Ausbau will das Unternehmen dreistellige Millionenbeträge investieren.