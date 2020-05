T-Mobile legt Beschwerde gegen Frequenzauktion ein

T-Mobile nahm vor allem Konkurrenten Drei in Schutz, das, wie auch T-Mobile, durch das Bieterverfahren nur knapp an einem Knockout entgangen sei. Dem bereits im Vorfeld kritisierte Auktionsverfahren kann T-Mobile, obwohl man "die optimalen Frequenzen" ersteigern konnte, weiterhin nichts abgewinnen. Demnach "nötige es alle Unternehmen dazu, zum Schutz ihrer bisherigen Investitionen in Österreich Gebote bis zur Höhe des Unternehmenswerts abzugeben, und nicht nur für den angemessenen Marktwert der jeweiligen Frequenzen, wie es das Telekommunikationgesetz vorsieht." Zudem wurden laut T-Mobile Frequenzen, für die man noch Nutzungsrechte bis Ende 2019 besitzt, im Rahmen der Auktion erneut verkauft. Damit nehme die TKK das Risiko in Kauf, dass es zu einer Anfechtung der Frequenzbescheide kommen könnte.