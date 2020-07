E-Business: "Fragen Sie Ihre Kinder"

"Durch neue Technologien ist es leichter geworden zu spielen", sagte Gerin Trautenberger, Vorsitzender der creativ wirtschaft austria. Es gehe darum, Räume zum Experimentieren zu schaffen, in denen Neues möglich werde. "Unternehmen können Freiräume schaffen und ihre Kunden in der Produktentwicklung spielerisch miteinbeziehen."

"Fragen Sie Ihre Kinder", meinte Markus Kurtz von DreamWorks Animation, bei seiner Auftakt-Keynote auf der E-Business-Veranstaltung. "Und sehen Sie ihnen dabei zu, mit welcher Einfacheit sie den Umgang mit technischen Geräten spielerisch lernen."

Durch den spielerischen Umgang mit Problemstellungen könnten neue Möglichkeiten erforscht werden, so der gebürtige Österreicher, der bei mehreren Oscar-prämierten Produktionen (unter anderem "Titanic") an den visuellen Effekten mitarbeitete und der heute beim Hollywood-Studio DreamWorks technische Lösungen entwickelt. Es werde nicht alles funktionieren, aber man solle nicht davor zurückschrecken, es zu versuchen, so Kurtz. Als Beleg dafür zitierte er die kanadische Eishockey-Größe Wayne Gretzky: "You miss 100 percents of the shots you don't take." ("Schüsse, die du nicht abgibst, bringen dir gar nichts.")