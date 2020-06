E-Day 2015: Spielerisch zum Unternehmenserfolg

Der E-Day der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), der am 5. März stattfindet, deckt auch heuer wieder ein breites Themenspektrum ab. Im Mittelpunkt der größten E-Business-Veranstaltung Österreichs steht heuer Gamification – der Trend zum Einsatz spieltypischer Elemente in spezifischen Zusammenhängen. Wie sich Gamification in Unternehmen, beim E-Learning in der IT-Sicherheit und im elektronischen Handel einsetzen lässt, wird in einer Reihe von Vorträgen und Diskussionen erörtert. Auch einschlägige Tools werden vorgestellt.

„Erfolg hat man dann, wenn die Arbeit Spaß macht, man motiviert ist, genau weiß, was das Ziel ist, und den eigenen Fortschritt sieht“, sagt sagt Herwig Höllinger, stellvertretender Generalsekretär der WKÖ: „Am E-Day finden sowohl E-Business-Einsteiger als auch bereits online-versierte Wirtschaftstreibende Anregungen für den Einsatz aktueller Entwicklungen wie Gamification für den eigenen Betrieb.“