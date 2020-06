E-Zustellung im Test: Fax-Alternative kämpft um Akzeptanz

Der Dienst ist derzeit im vollen Umfang nur über die Web-Oberfläche verwendbar, Nachrichten können aber per POP3S auch mit E-Mail-Clients abgerufen werden, die per digitalem Zertifikat dafür autorisiert wurden Das Verschicken ist so aber nicht möglich. Neue Nachrichten können nur in der Web-Oberfläche in einem Editor verfasst werden, der grundlegende Funktionen für die Formatierung bietet. Zudem können Anhänge verschickt und die Nachricht bereits im Vorfeld mit einer bestimmten Kategorie versehen werden, beispielsweise "Private Mitteilung", "Werbung" oder "Befund". So können Daten bereits vorgefiltert werden. Etwas holprig ist nur die Nutzung auf mobilen Plattformen, aber auch hier werde laut WKÖ an Lösungen gearbeitet.

Es ist auch möglich, anderen Nutzern Vollmachten zu erteilen, sodass diese auf das Postfach zugreifen können. Diese Funktion richtet sich vor allem an Unternehmen. Dabei können jedem Benutzer individuelle Berechtigungen erteilt werden. So könnte beispielsweise ein Buchhalter lediglich zugestellte Rechnungen sehen, wohingegen die Rechtsabteilungen auch Verträge und andere sensible Dokumente abrufen können.

Sollte man einmal über längere Zeit keinen Zugriff auf sein Konto haben, kann eine Abwesenheitsnotiz eingetragen werden. Das betrifft jedoch nur digitale Zustellungen, eine Abwesenheitsnotiz für Briefzustellungen muss weiterhin am Postamt oder der Webseite der Post beantragt werden. Die Übertragung läuft vollkommen verschlüsselt ab, die Benutzer können zudem eigene Schlüsselzertifikate hochladen.