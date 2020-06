Ebay baut sieben Prozent seiner Stellen ab

Im Gesamtjahr 2014 setzte Ebay 17,9 Milliarden Dollar um - zwölf Prozent mehr als im Vorjahr. Der Konzernumbau könnte über die Trennung von PayPal hinausgehen: Das Management prüft, auch die Sparte Ebay Enterprise zu verkaufen oder an die Börse zu bringen. In dem Geschäftsfeld bietet Ebay Firmen Dienstleistungen rund um den Onlinehandel an.

Zudem gab Ebay eine Einigung mit dem aggressiven Hedgefonds-Investor Carl Icahn bekannt, der die Ausgliederung von PayPal gefordert hatte. Im Rahmen des "Stillhalteabkommens" nimmt Ebay einen Vertreter Icahns, des größten aktiven Aktionärs, in den Verwaltungsrat auf.