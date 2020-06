Ehemaliger Bill-Gates-Nachfolger gründet Startup

Ray Ozzie, ehemaliger Chief Software Architekt bei Microsoft, hat Medienberichten zufolge ein neues Startup gegründet und ist derzeit auf Mitarbeitersuche. Wie das Online-Magazin des „ Boston Globe“ berichtet, will der einstige Nachfolger von Bill Gates aber noch keine Einzelheiten über das neue Unternehmen mit dem Namen Cocomo verraten. Es gibt allerdings Anhaltspunkte dafür, dass Cocomo ein neues Produkt für die mobile Kommunikation auf Basis von Android und Apples iOS entwickeln will.

Zu zurückhaltend

Ozzi gilt als Veteran der Computer- und Software-Branche. In den 90er Jahren entwickelte er die Verwaltungssoftware Lotus Notes. Bill Gates hatte Ozzi einst als Nachfolge für die ursprünglich auf ihn maßgeschneiderte Rolle des „Chief Software Architect“ vorgesehen. Nach vier Jahren - und mancher Kritik unter anderem an seinem leisen und zurückhaltenden Auftreten - kehrte Ozzi Microsoft Ende 2010 den Rücken.

Bekannte von Microsoft mit im Boot

Bei Cocomo arbeite er mit einigen alten Kollegen und Weggefährten zusammen, berichtet „ Boston online“. Zum Gründer-Team dürften auch die ehemaligen Microsoft-Manager Matt Pope und Ransom Richardson gehören, hieß es. Die Online-Plattform verweist auf eine Stellenanzeige, in der Entwickler mit Kenntnissen in Apples iOS, Android, klassischen Entwickler-Werkzeugen wie Java Script und HTML/CSS, Sozialen Netzwerken wie Facebook und Google+ sowie Interesse an Sozialanthropologie besitzen.