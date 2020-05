Ehrlichkeit und Offenheit bei Spiele-PR entscheidend

Ein abschließender Tipp in Sachen PR, den Longino allen Entwicklern ans Herz legt, betrifft das Rating. Das mit Abstand am wichtigsten Kriterium für einen erfolgreichen Verkauf des Spiels ist die Bewertung auf der Shop-Plattform, und zwar noch für Rezensionen in Medien oder Wertungen auf Seiten wie Metacritic. Das Rating auf Steam, GOG oder auch Amazon beeinflusst stark, ob ein Interessant zuschlägt. Daher sollte man alle bestehenden Kunden motivieren, Rezensionen abzugeben.

Trevor Longinos Vortrag „ PR Quest: Promoting Your Game Can Be An Adventure!” beginnt Donnerstag, den 7.11., um 19.00 Uhr im Wiener Museumsquartier. Die Teilnahme an der Veranstaltung, die von der WKW gefördert wird, ist kostenlos.