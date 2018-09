"Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist eine Option"

Die Digitalisierung wird den Arbeitsmarkt verändern, sagt Carsten Brzeski, Österreich-Chefvolkswirt der ING. Studien der Bank gehen davon aus, dass langfristig bis zu 50 Prozent der Arbeitsplätze in Deutschland vom digitalen Wandel betroffen sein werden. Viele Jobs werden wegfallen, Berufsbilder werden sich verändern. Nun gehe es darum, den durch die Automatisierung und Digitalisierung entstehenden Mehrwert gerecht zu verteilen, sagt Brzeski im Interview mit der futurezone.

futurezone: Ist die Digitalisierung bei Unternehmen in Österreich und Deutschland angekommen? Carsten Brzeski: Die Digitalisierung steckt noch in den Kinderschuhen und wird vorwiegend dazu genutzt, um Kosten zu reduzieren. Das heißt, die Produktion wird automatisiert und Prozesse werden schlanker gemacht. Das ist schön und gut, aber um richtig in der Digitalisierung anzukommen, braucht es neue Produkte, Dienstleistungen und Distributionskanäle.

Warum wird gezögert? Das liegt einerseits an der Unternehmensstruktur, wir haben relativ viele Mittelständler, die in den vergangenen zehn bis 15 Jahren mit Investitionen zurückhaltend waren, weil sie gesehen haben, dass ihr bisheriges Modell ganz gut funktioniert hat. Es gibt auch eine Zurückhaltung bei technologischen Entwicklungen, weil wir eine ähnliche Situation schon Ende der 1990er-Jahre hatten. Auch damals ging es um Digitalisierung und das Internet. Viele Unternehmen, die aus dieser Blase entstanden sind, sind wieder verschwunden, während die Industrie in Deutschland und Österreich das gemacht hat, was sie davor auch getan hat, nämlich effizient zu produzieren.

Lässt sich die derzeitige Situation mit der Internet-Blase der Jahrtausendwende vergleichen? Wir sind jetzt weiter, als nur eine Internet-Blase zu haben. Die Weltwirtschaft ändert sich fundamental. Das verarbeitende Gewerbe schrumpft. Wir sehen eine strukturelle Veränderung hin zu mehr Dienstleistungen und digitalen Produkten. Es wäre zu kurzsichtig, darauf zu vertrauen, dass es auch diesmal so ausgehen wird wie zur Jahrtausendwende.

Studien gehen davon aus, dass die Automatisierung zu einem massiven Jobverlust führen wird. Was kommt auf uns zu? Routinetätigkeiten werden künftig noch mehr von Maschinen oder Computern übernommen werden. Der Digitalisierungsschub wird aber auch einen Teil des Arbeitsmarktes treffen, der davor relativ sicher war. Und zwar Berufe, die stark von Wissen abhängig waren. Wir haben eine Studie für Deutschland gemacht und kommen zu dem Schluss, dass es langfristig mehr als fünfzig Prozent der Arbeitsplätze sein werden, die der Digitalisierung zum Opfer fallen. Dem steht gegenüber, dass sich Tätigkeiten verändern. Es muss nicht unbedingt der Job verschwinden, aber gewisse Tätigkeiten werden verschwinden.