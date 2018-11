Elektroautobauer Faraday Future vor dem Aus

Das bereits seit längerem in finanziellen Schwierigkeiten steckende E-Auto-Unternehmen Faraday Future musste am Donnerstag wieder einen schweren Schlag hinnehmen. Das Schiedsgericht in Hongkong, das aktuell mit dem Streit der Firma und seinem Hauptinvestor beschäftigt ist, hat gegen ein Ansuchen des Autounternehmens entschieden.

Faraday Future wollte, dass der chinesische Konzern Evergrande keinen Zugriff auf das geistige Eigentum und das Vermögen des Start-ups bekommt. Faraday wollte sich damit für andere Investoren, die das Unternehmen retten könnten, attraktiver machen, wie ein Insider laut The Verge berichtete.

Evergrande hat nun weiterhin Kontrolle über das Unternehmen, was zu einer Notfallsitzung bei Faraday Future führte, um weitere Schritte zu bestimmen. Für eine offizielle Stellungnahme war das Autounternehmen nicht erreichbar.