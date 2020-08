Elon Musk rückt in der Liste der reichsten Menschen nach oben

Der Tesla-Chef Elon Musk ist im Bloomberg-Milliardärs-Index, in dem die reichsten Menschen der Welt verzeichnet sind, auf Platz 4 geklettert. Nachdem die Tesla-Aktie am Montag um 11 Prozentpunkte auf 1.835,64 US-Dollar stieg, erhöhte sich das Vermögen des CEOs um 7,78 Milliarden US-Dollar. Musk besitzt mit 20,8 Prozent die meisten Tesla-Anteile.

Er überholte damit knapp den französischen Unternehmer Bernhard Arnault, dessen Vermögen 84,6 Milliarden US-Dollar beträgt. Das Plus der Tesla-Aktien ließ Musk nun um 200 Millionen Dollar reicher werden als Arnault, es beträgt 84,8 Milliarden US-Dollar.

Top 3 mit großem Abstand

Während das Rennen um Platz 4 sehr knapp ausfällt, sind die Top 3 weit in Führung. Facebook-Chef Mark Zuckerberg soll demnach ein Vermögen von 99,08 Milliarden US-Dollar haben, Microsoft-Gründer Bill Gates soll 121 Milliarden Dollar besitzen. Auf Platz 1 ist Amazon-Gründer Jeff Bezos, der laut Milliardärs-Index 188 Milliarden US-Dollar besitzen soll.

Tesla-Aktie steigt weiter

Die Tesla-Aktie klettert in diesem Jahr stetig nach oben und übertraf die Erwartungen vieler Analysten mit einem Börsenwert, der zeitweise über 300 Milliarden Dollar lag. Das Unternehmen expandiert derzeit in China und Europa mit dem Bau der neuen Gigafactory in Berlin. Derzeit ist kein Einbruch der Aktie in Sicht, am Mittwoch lag sie bei 1.887,09 US-Dollar, ein Plus von 2,8 Prozent gegenüber Montag.