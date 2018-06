Elon Musk verrät möglichen Standort für europäische Gigafactory

Spekulationen über eine deutsche Gigafactory gibt es schon lange. Bereits 2014 sprach Musk davon, „auf lange Sicht“ eine Batteriefabrik in Deutschland zu errichten. Spätestens seit der Übernahme des deutschen Unternehmens Grohmann Engineering wurden die Pläne konkret. Das Unternehmen, das nun Grohmann Automation heißt, hat einen Produktionsstandort in Prüm, was in etwa der Gegend entspricht, von der auch Musk in seinem Tweet schreibt.

Aktuell betreibt Tesla zwei Gigafactories in den USA. Eine befindet sich außerhalb des Ortes Reno im Bundesstaat Nevada, die zweite hat ihren Standort in einem ehemaligen Stahlwerk in Buffalo im Bundesstaat New York.