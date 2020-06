Facebook und eBay planen engere Kooperation

Das Online-Auktionshaus eBay und das soziale Netzwerk Facebook wollen künftig enger zusammenarbeiten und eine Reihe von E-Commerce-Anwendungen mit Anbindung an Facebook entwickeln. Mit Hilfe der „Open-Graph“-Technologie von Facebook sollen eBay-Kunden künftig Kommentare von Freunden über bestimmte Produkte lesen oder selbst Empfehlungen aussprechen können, teilten Vertreter beider Firmen am Mittwoch mit. Katie Mitic, Marketingverantwortliche bei Facebook und Mitglied des Aufsichtsgremiums von eBay, forderte externe Entwickler dazu auf, eigenständig Programme mit der Facebook-Technologie zu entwickeln. Der Fokus liege besonders auf mobilen Anwendungen. Facebook und eBay arbeiten bereits zusammen, so nutzt Facebook auf seiner Seite bereits eBays elektronisches Bezahlsystem PayPal.