Florian Gschwandtner räumt den Chefsessel bei Runtastic

Florian Gschwandtner, einer der Gründer des österreichischen Fitness-Start-ups Runtastic, wird nach zehn Jahren als CEO des Unternehmens abdanken, wie er am Montag via Facebook bekanntgegeben hat. Ende des Jahres wird er seine Funktion zurücklegen. Die Leitung von Runtastic übergibt er dann an seine Mitgründer Christian Kaar und Alfred Luger. Gschwandtner ist seit August auch Jurymitglied der Fernsehsendung "2 Minuten 2 Millionen".