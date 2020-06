Foxconn: PR-Experten sollen Image korrigieren

Foxconn will aus den negativen Schlagzeilen. Dem Konzern, der unter anderem für Apple das iPhone und iPad erzeugt, wird vorgeworfen zu geringe Löhne zu zahlen, Arbeiter auszubeuten und Minderjährige zu beschäftigen. In den vergangenen Jahren kam der taiwanesische Konzern zudem mehrmals in die Schlagzeilen, als Arbeiter Selbstmord in den Fabriken und den angeschlossenen Wohnblocks gegangen.

Spin Doctors bei der Arbeit

Foxconn, das weltweit über eine Million Menschen beschäftigt, will nun den schlechten Ruf richten. Neben Maßnahmen, die Selbstmorde verhindern sollen, und Gehaltserhöhungen, wird nun auch bei der Öffentlichkeitsarbeit nachgebessert. Die Agentur Burson-Marsteller wurde beauftragt, die Misere zu beenden. Dies berichtet Techeye.net. Es handelt sich dabei um Spin Doctors, die sich auf schwierige Fälle spezialisiert haben. Zu den Kunden der Agentur gehörten etwa die argentinische Militärjunta, die militärische Gruppierung Blackwater oder der rumänische Diktator Nicolae Ceausescu.