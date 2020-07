Foxconn will Arbeiter durch Roboter ersetzen

Frank Tobe

sollen bis zum Jahr 2014 in Foxconn-Werken eingesetzt werden. Das berichtet das Branchenmagazin „Produktion“ mit Verweis auf den US-Robotik-Insider, der erfahren haben will, dass die entsprechenden Forschungs- und Fertigungsstätten bereits umgesetzt werden.

Patentstreitigkeiten vorprogrammiert

Das nötige Know-how sollen westliche Roboterexperten liefern. Als wahrscheinlich gilt auch, dass Foxconn am Markt verfügbare Roboter einkauft, diese zerlegt und die entsprechenden Teile für seine eigenen Roboter nachahmt. Laut Tobe seien Patentstreitigkeiten damit vorprogrammiert, zumal Foxconn die geplanten Roboter nicht nur in den eigenen Produktionsstätten einsetzen, sondern in einem zweiten Schritt auch am Markt vermarkten will.

Mit Foxconn, das in den vergangenen Jahren stark vom Erfolg der Apple-Produkte profitiert hat, gleichzeitig aber auch viel Kritik an den Arbeitsbedingungen in seinen Fabriken einstecken musste, würde der Robotikbranche mit einem Schlag ein neuer starker Konkurrent erwachsen. Roboter-Hersteller wie ABB, Kuka und Fanuc Robotics müssten sich warm anziehen, zeigt sich Tobe überzeugt.

Erst 10.000 Roboter im Einsatz

Zurzeit verfügt Foxconn über rund 10.000 Roboter, bis Ende 2012 soll diese Zahl auf 300.000 wachsen. Bis 2014 plant das Unternehmen, diese Zahl auf eine Million Arbeitskräfte aufzustocken. Derzeit arbeiten rund 1,2 Millionen Menschen bei Foxconn, eine Millionen davon auf dem chinesischen Festland. In der Vergangenheit wurde das Unternehmen wiederholt von Selbstmord-Serien unter seinen Arbeitern erschüttert.