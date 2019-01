Foxconn will doch keine TV-Bildschirme in den USA bauen

Das taiwanesische Unternehmen versicherte am Donnerstag, es stehe weiterhin zur Schaffung von 13.000 Arbeitsplätzen in Wisconsin. Bis wann man dieses Ziel erreichen will, ist jedoch unklar. Bis Ende 2020 wollte man ursprünglich 5200 Mitarbeiter beschäftigen, zuletzt war eher von knapp 1000 Mitarbeitern die Rede. Es ist aber auch unklar, ob dieses Ziel erreicht werden kann. Im November hatte das " Wall Street Journal" berichtet, Foxconn suche noch händeringend nach qualifizierten Fachkräften. Der Bundesstaat Wisconsin mit dem republikanischen Gouverneur Scott Walker hat dem Unternehmen Steuererleichterungen in Höhe von 4 Mrd. Dollar (3,5 Mrd. Euro) gewährt.

Ein US-Regierungsvertreter erklärte am Donnerstag gegenüber CNN, Präsident Trump habe "eine der besten Zeiten" für Unternehmen in den USA geschaffen. Die Regierung wäre "enttäuscht", sollte Foxconn die ursprünglich geplante Investition von zehn Milliarden Dollar reduzieren.