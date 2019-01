Warum Apple keine Macs und iPhones in den USA bauen kann

„ China ist nicht nur günstig. Weil es eine autoritäre Regierung hat, ist es ein Ort, an dem man 100.000 Menschen dazu bringen kann, die ganze Nacht durchzuarbeiten“, erklärt Susan Helper, Wirtschaftsprofessorin an der Case Western Reserve University in Cleveland. Ihr zufolge könnte Apple theoretisch Teile der Produktion in die USA verlagern, wenn man stark in Robotik und qualifizierte Ingenieure investieren und der Staat das Projekt finanziell und strukturell unterstützen würde. Das sei jedoch sehr unwahrscheinlich.