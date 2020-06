Frankreichs Wettbewerbshüter genehmigen Milliarden-Deal

Mit der Zustimmung der Wettbewerbshüter ist der Mobilfunkmarkt in Frankreich neu sortiert. Der Kabelnetz- und Telekomkonzern Altice kann die Vivendi-Tochter SFR für 13,5 Milliarden Euro übernehmen. Weitere 750 Millionen Euro sind an Gewinnziele gekoppelt.

Allerdings hat die Behörde Auflagen mit ihrer Zustimmung verknüpft. So muss Altice nach Angaben vom Montag sein Kabelnetz in Frankreich für Konkurrenten öffnen. Außerdem soll das Unternehmen an Abkommen von SFR mit Bouygues Telecom und Orange festhalten, bei denen es um den Ausbau des Glasfasernetzes in bereits verkabelten Gebieten geht.