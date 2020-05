Fujitsu präsentiert Haptic Tablet und Smartphone

Jedes Jahr zieht Fujitsu mit einer Wanderausstellung der Innovationen durch die Lande, um seine neusten Entwicklungen in den Bereichen Hardware und Services zu präsentieren. Das Motto, das den Konzern schon seit einigen Jahren begleitet, ist auch bei dieser "World Tour" Programm: "Human Centric Innovation: Experience the Hyper-connected World". Am Dienstag hat die Fujitsu-Show in der Wiener Hofburg ihre Zelte aufgeschlagen. Zu den Highlights der diesjährigen Präsentation zählen vor allem der Handvenenscanner, der in Kürze in Bankomaten der spanischen Bank La Caixa integriert werden soll, und das Haptic Tablet, das es an einem Ausstellungstablet erlaubt, die Haut eines Krokodils oder die Seiten eines Instruments am Touchscreen zu fühlen. An der Technik arbeitet Fujitsu schon seit geraumer Zeit, bis die ersten Tablets auf den Markt kommen, wird aber wohl noch einige Zeit vergehen, genau wie bei der ActiveIRIS-Technologie, die es Handynutzern erlauben soll, ihre Geräte durch einen Blick per Iriserkennung zu entsperren. Ansonsten präsentiert Fujitsu in der Hofburg hauptsächlich Speicher-Lösungen für Businesskunden.