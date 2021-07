Fusion von Car2Go und DriveNow soll kurz bevorstehen

"Gerüchte gibt es schon lange"

Gemeinsam gegen Uber

Eine Fusion von Car2Go und DriveNow könnte beiden Unternehmen dabei helfen, sich im internationalen Mobilitätsmarkt gegen Fahrtendienste wie Uber oder Didi Chuxing zu behaupten, berichtet die FAZ. Die beiden deutschen Anbieter zählen zu den größten im Carsharing-Bereich. Car2Go kann weltweit drei Millionen Kunden vorweisen, DriveNow rund eine Million Kunden. Auch in Österreich sind beide Unternehmen vertreten. In Wien zählt DriveNow 88.000 Kunden, Car2Go hat über 120.000 Kunden.

Mehrfacher Nutzen

Während DriveNow in mehreren europäischen Städten Carsharing-Flotten betreibt, hat sich Car2Go bereits in fernere Länder vorgewagt. Der Anbieter ist unter anderem in den USA und in China aktiv. Das Carsharing-Geschäft nutzt den dahinterstehenden Fahrzeugherstellern auf vielfältige Weise. Einerseits werden Kunden so auf günstige Weise an neue Modelle herangeführt.

Andererseits können gigantische Mengen an Daten zum Fahrverhalten der eigenen Autos in unterschiedlichen Bedingungen gewonnen werden. Das Carsharing-Geschäft eröffnet den Autoherstellern außerdem die Möglichkeit, vom reinen Hersteller zum Mobilitätsanbieter mit Fahrzeugen und Dienstleistungen zu werden und auf diesem Gebiet Erfahrungen zu sammeln.

Car2Go und DriveNow experimentieren in ihren jeweiligen Carsharing-Sparten außerdem zunehmend mit Elektromobilität. In Amsterdam betreibt Car2Go etwa eine rein elektrische Flotte. In Wien sind 20 BMW i3 Teil der DriveNow-Flotte.