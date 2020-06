Geldsegen für Microsoft-Chef Nadella und Eric Schmidt

Was das Gehalt betrifft, hat der neue Microsoft-Chef Satya Nadella seinen Vorgänger bereits abgehängt. Wie Microsoft am Dienstag mitteilte, bekommt Nadella ein jährliches Grundgehalt von 1,2 Millionen Dollar. Hinzu kommen Boni und Aktienzusagen von 13,2 Millionen Dollar im nächsten Geschäftsjahr. Vorgänger Steve Ballmer hatte sich im vergangenen Geschäftsjahr mit insgesamt 1,3 Millionen Dollar begnügt, gut die Hälfte davon entfiel auf das Grundgehalt. Aber auch um Ballmer muss man sich keine Sorgen machen, hält er ebenfalls große Anteile am Unternehmen. Das US-Magazin „Forbes“ schätzte sein Vermögen auf rund 18 Milliarden Dollar.