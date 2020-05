Geschäft mit Tablet-Computern wächst weiterhin rasant

Für 2014 rechnen die Gartner-Analysten mit einem Wachstum in ähnlicher Größenordnung. Der Absatz klassischer Personal Computer - also Notebooks und Desktop-Rechner - werde in diesem Jahr hingegen um gut elf Prozent auf 303 Millionen Geräte einbrechen, schätzt Gartner. 2014 wird sich die Lücke zwischen PCs und Tablets weiter schließen.