Gewinnrückgang bei der deutschen Software AG

In der wichtigen Geschäftsprozesse-Sparte BPE gingen die Erlöse zurück. Für das laufende Jahr wird im BPE-Geschäft wieder ein deutliches Wachstum angepeilt. In der Sparte kommt es wegen der Verlagerung auf große Vertragsabschlüsse häufiger zu Verzögerungen. Die Software AG bietet hier die Verzahnung unterschiedlicher Software bei Kunden an - profitiert also etwa von Fusionen anderer Unternehmen, wenn die Computersysteme der beteiligten Gesellschaften zusammengeführt werden.

In der angestammten Datenbanksparte ETS rechnet das Unternehmen aber weiter mit Rückgängen, diesmal zwischen 8 und 14 Prozent. Hier lag der Umsatz 2014 bei 245,3 Millionen Euro (2013: 274,5 Mio Euro).

Die Zahl der Beschäftigten ging zurück. Ende 2014 beschäftigte die Software AG konzernweit 4421 Mitarbeiter, ein Jahr zuvor waren es noch 5238.