Google-Finanzchef verlässt das Unternehmen

CFO Patrick Pichette habe seinen Rückzug angekündigt, erklärte der Internet-Konzern am Dienstag in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht. Der genaue Zeitpunkt stehe noch nicht fest.



Pichette habe seine Hilfe bei der Rekrutierung eines Nachfolgers angeboten, der binnen sechs Monaten bestimmt werden solle. Hintergründe und Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. In jüngerer Vergangenheit hatten mehrere Spitzenmanager dem Internet-Giganten den Rücken gekehrt.