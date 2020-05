Google ist angeblich an bwin.party interessiert

Der Internetriese Google will angeblich den Online-Glücksspielanbieter bwin.party übernehmen, berichteten mehrere Branchenmedien sowie die britische " Daily Mail". Google bietet demnach 200 Pence je Aktie - am heutigen Dienstag notiert das Papier an der Londoner Börse bei 113 Pence. Der US-Gigant wolle sich bwin.party schnappen, bevor der US-Bundesstaat New Jersey seinen Online-Glücksspielmarkt öffnet. Dieser soll mehr als 750 Mio. Euro wert sein. Bei bwin.party war bis zum Dienstagnachmittag vorerst niemand für eine Stellungnahme erreichbar.

Online-Gambling ist in den USA seit 2006 eigentlich verboten. In letzter Zeit mehren sich aber die Anzeichen, dass es bald zu einer erneuten Öffnung kommen könnte. Der Gouverneur von New Jersey hatte im Februar 2013 angekündigt, Online-Casinos und -Poker unter Umständen erlauben zu wollen. In der Folge dürften auch andere US-Bundesstaaten nachziehen, hofft man bei den Anbietern.

Der österreichisch-britische Konzern bwin.party scharrt schon sein längerem in den Startlöchern. Bereits Ende 2011 schloss bwin.party ein Joint Venture mit dem US-Anbieter Boyd Gaming, der bereits eine Lizenz für New Jersey innehat.

Vor 2006 war die Wiener bwin schon in den USA aktiv. Dann erließ aber der damalige Präsident George W. Bush überraschend ein Zockverbot, bwin musste sich, wie viele andere Glücksspielanbieter, aus dem Markt zurückziehen und Millionen abschreiben.