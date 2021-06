Google kauft Motorolas Mobilfunksparte

Der Internet-Konzern kauft Motorola Mobility für 40 US-Dollar pro Aktie, was einem Gesamtbetrag von 8,8 Milliarden Euro entspricht. Der Deal muss noch von den Kartellbehörden abgesegnet werden und soll zum Jahreswechsel abgeschlossen werden.

Der Internet-Konzern Google übernimmt die traditionsreiche Mobilfunksparte von Motorola. Der Kaufpreis liegt bei 12,5 Mrd. Dollar (8,8 Mrd. Euro), wie die Unternehmen am Montag mitteilten. Google will mit dem Zukauf seine von Patentklagen belagerten Plattform Android für Smartphones und Tablet-Computer stärken.

Google zahlt 40 Dollar pro Aktie in bar, ein Aufpreis von 63 Prozent zum Schlusspreis von Freitag. Der Deal muss noch von den Wettbewerbshütern genehmigt werden und soll zum Jahreswechsel abgeschlossen werden.

Der Mobilfunk-Pionier Motorola verfügt über eines der stärksten Patent-Arsenale in der Branche. Vor wenigen Wochen hatte Google den Bieterwettstreit um das Patent-Portfolio des gescheiterten Mobilfunk-Ausrüsters Nortel an Rivalen um Apple und Microsoft verloren.

In der offiziellen Aussendung kommentiert Google-Boss Larry Page die Übernahme: "Das totale Bekenntnis von Motorola Mobility zu Android macht unsere Unternehmen wie füreinander geschaffen. Zusammen werden wir aufregende, neue Nutzererfahrungen schaffen, die dem Android-Ökosystem einen Turbo verleihen werden."

Pantentstreit

Android ist aktuell einer Reihe von Patentklagen von Konkurrenten ausgesetzt. Besonders brenzlich wurde zuletzt die Auseinandersetzung mit dem Software-Riesen Oracle, der bei Android eine Verletzung von Patenten für die Programmiersprache Java sieht und Milliarden als Entschädigung haben will.

Ein Problem von Google ist dabei, dass der Internet-Konzern relativ neu im Mobilfunk-Geschäft ist und nicht über ein eigenes starkes Patent-Portfolio verfügt. Die Patente des Handy-Erfinders Motorola könnten Verhandlungsmasse liefern, um mit klagewilligen Rivalen zu einer Einigung zu kommen.

Der Zukauf von Motorola werde das Patent-Portfolio von Google stärken, schrieb denn auch Page selbst in einem Blogeintrag. „Das wird es uns ermöglichen, Android besser vor wettbewerbsfeindlichen Bedrohungen von Microsoft, Apple und anderen Unternehmen zu schützen“, betonte er.

Der Deal muss noch von den Wettbewerbshütern genehmigt werden und soll Ende 2011 oder Anfang 2012 abgeschlossen werden. Das Geschäft dürfte eine besondere Aufmerksamkeit der Kartellwächter auf sich ziehen, die Google bereits zuvor genauer unter die Lupe genommen hatten. Das Geschäft mit Android gehöre dabei zu den zentralen Ansatzpunkten, berichtete kürzlich das „ Wall Street Journal“.

Motorola bleibt unabhängig

Motorola Mobility solle als eigenständiger Konzernteil agieren, betonte Google. Man werde mit allen anderen Android-Partnern weiterarbeiten. Eine Frage ist, ob der Deal das Verhältnis zu anderen großen Android-Herstellern wie HTC oder Samsung strapazieren könnte.

Der Motorola-Konzern war vor einiger Zeit aufgespaltet worden. Die traditionsreiche Mobilfunksparte wurde dabei vom restlichen Geschäft etwa mit Settop-Boxen abgetrennt und Anfang des Jahres an die Börse gebracht. Die vergangenen Jahre waren für das Handy-Geschäft von Motorola eher wechselhaft. Unter dem Druck asiatischer Konkurrenten wie Samsung oder LG schwand der Anteil am Mobilfunk-Markt schnell und lag zuletzt nur noch bei 2,4 Prozent. Besser schlägt sich Motorola im boomenden Smartphone-Markt, wo der US-Konzern auf die Android-Plattform setzt.