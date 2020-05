Google, SAP und Cisco an Blackberry interessiert

Der angeschlagene Smartphone-Pionier Blackberry spricht Kreisen zufolge auch mit SAP, Google und Cisco Systems über einen kompletten oder teilweisen Verkauf. Das sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Das Unternehmen hatte mit dem Versicherer Fairfax Financial des kanadischen Milliardärs Prem Watsa eine vorläufige Vereinbarung geschlossen, wonach BlackBerry für 4,7 Milliarden Dollar gekauft und von der Börse genommen werden soll. Ein Geschäft mit einer der High-Tech-Firmen wäre dazu die Alternative.



BlackBerry hat potenzielle strategische Investoren gebeten, bis Anfang kommender Woche Interessensbekundungen abzugeben. Darunter sind auch Intel sowie die koreanischen Smartphone-Hersteller Samsung und LG Electronics. Ob Firmen Gebote abgeben, war zunächst unklar. Dem Vernehmen nach gibt es ein besonders großes Interesse am BlackBerry-Servernetz und den Patenten. Allerdings dürfte sich der Wert der Patente und Lizenzvereinbarungen in den kommenden eineinhalb Jahren halbieren, wie aus Unternehmensunterlagen hervorgeht.