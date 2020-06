Google Suche verliert Marktanteile

Die Google Suche hat in den USA im vergangenen Monat Marktanteile eingebüßt, bleibt aber mit 75,2 Prozent weiterhin unangefochtener Marktführer. Dies geht aus Zahlen hervor, die StatCounter am Mittwoch veröffentlichte. Gegenüber dem Vormonat büßte Google damit mehr als zwei Prozent an Marktanteilen ein, im Jahresvergleich waren es sogar mehr als vier Prozent.