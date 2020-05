Google und Samsung treffen Patentabkommen

Google und Samsung haben ein Cross-Licensing-Abkommen getroffen, dass beide Firmen für die nächsten zehn Jahre vor Patentklagen des jeweils anderen Unternehmens schützen wird. Die Vereinbarung betrifft bereits existierende Patente und solche, die in den kommenden zehn Jahren angemeldet werden. Sie deckt eine “breite Palette an Technologien und Geschäftsfeldern” ab, schreibt Samsung in einem Blogeintrag.

“Indem man zusammen an Abkommen wie diesem arbeitet, können Unternehmen das Potenzial für Patentklagen reduzieren und stattdessen auf Innovation fokussieren”, meint Allen Lo, Googles oberster Patentanwalt. “ Samsung und Google zeigen dem Rest der Industrie, dass es mehr durch Kooperation zu gewinnen gibt, als sich in unnötigen Patentstreits zu verstricken”, sagt Seungho Ahn, der Chef von Samsungs Zentrum für intellektuelles Eigentum.