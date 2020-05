Greenpeace: Apple weit umweltfreundlicher als Samsung

Ein weiteres großes Problem ortet Greenpeace hinter Billigherstellern, die zunehmend in den Markt drängen. “Dazu zählen etwa Firmen wie Huawei oder Xiaomi. Diese unternehmen so g ut wie nichts in Hinblick auf umweltfreundliche Produktion”, sagt Kaller. Damit werde aufs Gesamte gesehen wieder kaputt gemacht, was andere Hersteller inzwischen an Bestrebungen umsetzen.

Auch der steigende Energiebedarf der Elektronikunternehmen sorgt für Probleme. Denn die Herstellung von Smartphones, Notebooks und Co erfordert viel Energie. Ein großer Anteil der Geräte wird in Ostasien produziert, wo hauptsächlich klimaschädliche Kohle als Energielieferant eingesetzt wird. Greenpeace fordert daher auch, dass die Hersteller auf erneuerbare Energien umsatteln. Lenovo und Huawei seien hier auf einem guten Weg, da sie Sonnenkollektoren nutzen würden, so Umweltschutzorganisation. Apple plant überhaupt, künftig einen Produktionsstandort mit 100 Prozent erneuerbarer Energie zu betreiben.