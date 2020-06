Groupon: Wirtschaftskammer warnt Wirte

Der Wirtschaftskammer-Fachverband Gastronomie weist auf die Risiken bei Online-Gutscheinen hin. Als Warnung will man das Merkblatt, das demnächst an alle österreichischen Wirte verschickt wird, aber nicht verstanden wissen. „Wir wollen unsere Mitglieder informieren und die Funktionsweise der Onlineschnäppchenportale erklären“, sagte der stellvertretende Fachverbands-Geschäftsführer, Gernot Liska zur APA. Zuletzt war bekanntgeworden, dass sich die heimischen Gastronomie-Betriebe mit den Sonderangeboten oft finanziell übernehmen.

In dem Merkblatt rät der Fachverband seinen Mitgliedern zur Vorsicht im Umgang mit Gutscheinportalen im Internet. Zu verhindern gelte es unter anderem, dass „Gutschein-Gäste Vollzahlern die Plätze versitzen“, so Liska. Den Wirten rät er, das Angebot - einen sogenannten Deal - auf bestimmte Speisen und Getränke einzuschränken oder die Tage zu begrenzen, an denen der Gutschein gültig ist.

Auch Vorteile

Liska hielt aber fest, dass solche Plattformen durchaus ein Vorteil für die Anbieter sein können, sofern man einige Punkte berücksichtigt. Das Merkblatt soll einerseits auf der Website der Wirtschaftskammer veröffentlicht werden und andererseits über die Fachgruppen in den Bundesländern direkt an die Mitglieder verschickt werden.

Neben Restaurant-Rabatten vermitteln die Schnäppchenportale auch viele Hotel- Wellness- und Beauty-Gutscheine. Das Konzept ist simpel: Jeden Tag bekommen die registrierten Nutzer per E-Mail neue Angebote mit Rabatten von 50 Prozent oder auch mehr. Für abgeschlossene Deals kassieren die Portale Provisionen, sie werben mit langfristiger Kundenbindung und versprechen den Unternehmen durch die Aktionen neue Kunden. Kritiker hingegen sprechen von einem nicht nachhaltigen Werbemodell und warnen vor Schnäppchenjägern.

Viele Groupon-Klone

Neben kleineren österreichischen Plattformen wie TeamDeal, DealLx oder DealHeute, ein Ableger der Gratiszeitung „Heute“, sind die international tätige und mittlerweile börsennotierte Rabattplattform Groupon sowie der in Deutschland und der Schweiz aktive Online-Gutscheindienst DailyDeal die größten Player am heimischen Markt.