HP-CEO: „Drama muss aus den Schlagzeilen“

Meg Whitman, die Nachfolgerin des deutschen HP-Chefs Leo Apotheker, absolvierte am Dienstag in Wien ihren ersten Auftritt in Europa. Sie gab sich kämpferisch und bemühte sich redlich darum, dass HP nach all dem Chaos wieder als verlässliches IT-Unternehmen wahrgenommen wird.

Seit neun Wochen und wenigen Stunden ist Meg Whitman die neue Chefin des größten IT-Konzerns der Welt: HP. Sie löste damit den deutschen Leo Apotheker ab, der sich weniger als ein Jahr im Amt gehalten und statt für gute Geschäftszahlen für eine Menge Chaos gesorgt hatte. Auf der Messe " HP Discover" in Wien gab sich Whitman kämpferisch. Derartige Chef-Wechsel seien immer schwer für die Belegschaft und für die Kunden, aber sie wolle den Konzern wieder in einen stabilen, verlässlichen Partner verwandeln. "Das ganze HP-Drama muss raus aus den Schlagzeilen", sagte die 55-Jährige zur Eröffnung ihrer Keynote in Wien. Danach plauderte die neue HP-Chefin erst einmal von ihrer beruflichen Vergangenheit und erzählte von ihrem Start als Sales Managerin bei Procter & Gamble und ihrer Zeit bei weiteren großen, globalen Unternehmen wie Walt Disney, bevor sie sich vor 15 Jahren dem "kleinen Start-up" eBay widmete. "Während dieser Zeit habe ich angefangen, mich für Technik zu interessieren", so Whitman. Sie habe zahlreiche Technik-Produkte, auch von HP, als Kundin gekauft, bevor sie zur Chefin des IT-Konzerns wurde.

Seit 2011 rangiert Meg Whitman nun bereits an der Spitze des kalifornischen Konzerns Hewlett-Packard. Zuvor stand Whitman für zehn Jahre an der Spitze des Online-Aktionshauses ebay und war Direktorin von Procter & Gamble...

"Viel gelernt"

Als diese habe sie seit ihrem Amtsantritt bereits viel über das Unternehmen gelernt. Bei den über 70 Gesprächen, die sie seither mit Kunden geführt habe, sei immer wieder die Frage aufgekommen, was das Unternehmen denn eigentlich ausmache und was die Strategie von HP sei. "Fakt ist, HP ist der größte IT-Anbieter für Einzelpersonen sowie für Organisationen. Diesen Vorteil müssen wir künftig besser nützen", erklärte die HP-Chefin, denn man müsse sich auf seine Stärken konzentrieren und darauf aufbauen. Nachdem der stärkste Part von HP nun einmal der Geschäftszweig der IT-Infrastruktur sei, in dem 70 Prozent der Einnahmen lukriert werden, müsse man "alles darum herum bauen". So wolle man beispielsweise kein reines Software-Unternehmen sein (oder werden), sondern Software-Produkte und Service-Lösungen dafür nutzen, Probleme zu lösen, wenn es sein müsse, auch in heterogenen Umgebungen.

