HP: Computer bezieht Strom über Netzwerkkabel

Power over Ethernet wird laut HP bereits in mehreren Betrieben genutzt, etwa um die Telefone mit Strom zu versorgen. Die entsprechenden Switches, die Strom über das Netzwerkkabel verteilen, seien oft schon vorhanden. Die maximale Leistung von Power over Ethernet ist 15,4 Watt. Der Thin Client ist so ausgelegt, das er nur 13 Watt benötigt. Stehen die vollen 15,4 Watt zu Verfügung, nutzt der Thin Client die zusätzliche Energie, um die maximale Display-Helligkeit bereit zu stellen. Ist durch die Länge der Verkabelung weniger Energie verfügbar, senkt er die Helligkeit, um maximal 13 Watt zu verbrauchen.

Als Anwendungsbeispiele nennt HP den Einsatz des Thin Clients in Bereichen wie Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen und im Verkauf. Der t410 wird im August/September erscheinen und 429 US-Dollar kosten.