IBM: "Berichte über 100.000 Kündigungen lächerlich"

Zuvor hatte das Magazin „Forbes“ berichtet, IBM bereite die Streichung von 26 Prozent der Belegschaft vor. Das wären in etwa 112.000 Mitarbeiter. An der New Yorker Börse legte die IBM-Aktie in einem kaum veränderten Marktumfeld um 0,7 Prozent zu, obwohl Marktbeobachter bereits an den enormen Kündigungszahlen zweifelten. In einer Stellungnahme bezeichnete IBM die kolportierten Zahlen als "lächerlich".