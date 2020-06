IBM prüft Verkauf seiner Chipsparte

Der Ausstieg aus dem Halbleitergeschäft wäre für IBM ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einem Software- und Dienstleistungskonzern. Das Hardware-Segment, zu dem auch das jüngst für 2,3 Milliarden Dollar (1,7 Mrd. Euro) an den chinesischen PC-Giganten Lenovo verkaufte x86-Server-Geschäft gehörte, bereitet den Amerikanern seit Jahren Probleme. Während der Konzernumsatz im Schlussquartal 2013 um 5 Prozent auf 27,7 Milliarden Dollar zurückging, brachen die Erlöse in der Hardware-Sparte sogar um rund ein Viertel auf 4,3 Milliarden Dollar ein. Der Verkauf von Chips steht in diesem Bereich lediglich für rund ein Zehntel des Umsatzes.