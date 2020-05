Lenovo kauft Teile von IBM-Serversparte

Der chinesische Computerkonzern Lenovo kauft einen Teil des Server-Geschäfts von IBM. Der Deal ist rund 2,3 Milliarden Dollar (knapp 1,7 Mrd Euro) schwer, wie die Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Davon werde der Großteil von etwa zwei Milliarden Dollar in bar bezahlt und der Rest in Lenovo-Aktien.

Bei dem Verkauf wechselt das Geschäft mit sogenannten x86-Servern den Besitzer. Diese Rechner arbeiten mit einem Prozessortyp, der auch in herkömmlichen PCs zum Einsatz kommt. Das Geschäft mit größeren Servern will IBM selbst weiterführen. Lenovo hatte 2005 bereits den PC-Bereich von IBM übernommen und ist inzwischen zur weltweiten Nummer eins in dem Markt aufgestiegen.