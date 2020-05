Intel eröffnet eigene Flagship-Stores

Intel setzt offenbar verstärkt auf seine Beziehung mit Endkunden. Wie Laptop Magazine nun berichtet, soll der erste Flagship-Store des Konzerns am 23. November im New Yorker Stadtteil Nolita, nördlich von Little Italy, seine Pforten öffnen. Weitere Standorte dürften in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden, wie Intel-Manager John Walle auf einer Pressekonferenz am Mittwochabend angab. Ob sich Intel dabei nur auf die USA konzentriert, oder auch in Europa einen Standort plant, ist derzeit noch unklar.

Laut einem YouTube-Video will das Unternehmen keine typischen Geschäfte, sondern eine Art Gemeinschaftszentrum etablieren. Intel arbeitet demnach an den Standorten mit lokalen Geschäften und Organisationen zusammen und will seine Räumlichkeiten auch für Veranstaltungen zur Verfügung stellen. Gleichzeitig sollen natürlich auch aktuelle Geräte mit hauseigener Hardware ausgestellt und verkauft werden.