Intel kauft Firma für intelligente Fitness-Armbänder

Intel hatte zu Jahresbeginn angekündigt, in den kommenden Monaten mehrere derartige Geräte auf den Markt zu bringen. Auf Consumer Electronics Show ( CES) in Las Vegas hat Intel dafür einen Dual-Core-PC in SD-Karten-Größe angekündigt. Die Architektur des Edison genannten Mini-PCs misst lediglich 22 Nanometer und soll unter anderem in Wearables zum Einsatz kommen. Der ultrakleine Computer läuft auf Linux und beinhaltet WLAN und Bluetooth. Edison soll Mitte 2014 in den USA auf den Markt kommen und vor allem als Plattform zur Vernetzung intelligenter Systeme dienen.

Das Hauptgeschäft von Intel sind nach wie vor die Computerchips. Hier macht Intel aber die zunehmende Verdrängung des PCs durch Smartphones und Tablets zu schaffen.