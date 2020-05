Intel-CEO setzt voll auf Internet der Dinge

Intel stellt etwa einen smarten Strampelanzug vor, der in Kollaboration mit einem MIT-Start-up entwickelt wurde. Das Kindergewand ist mit Sensoren für Temperatur, Herzschlag und Atmung ausgestattet. Im Zusammenspiel mit Edison entsteht so ein System, das den Zustand des Kindes ständig überwachen kann. Zudem kann der SD-Karten-Computer die Informationen weitergeben, etwa an eine smarte Kaffeetasse, die dann je nach Zustand des Kindes ihr Äußeres ändert. “Alle Geräte können mit Edison zusammenarbeiten. Die Möglichkeiten sind endlos”, so Krzanich.