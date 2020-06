Intel mit Gewinnrückgang im ersten Quartal

Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern mit einer Bruttogewinnmarge von rund 61 Prozent, rund ein Prozent mehr als bisher vorhergesagt. "Der Margenausblick hat der Aktie Auftrieb gegeben", sagte Bernstein-Analystin Stacy Rasgon.

Intel hat den Trend zu Smartphones und Tablet-PCs zu spät erkannt und leidet unter dem rasanten Bedeutungsverlust klassischer Computer. Manche Experten gehen aber davon aus, dass nach acht Quartalen mit Rückgängen in Folge der Tiefpunkt schon bald erreicht ist. So könnte der Konzern Zeit gewinnen, um bessere Prozessoren für mobile Geräte zu entwickeln. Intel-Chef Brian Krzanich peilt in diesem Jahr die Auslieferung von 40 Millionen Tablet-Chips an. Im abgelaufenen Jahr waren es nur zehn Millionen.