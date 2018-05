iPhone X als Top oder Flop - Warten auf die Apple-Zahlen

Nach diversen Berichten und Warnungen durch Zulieferfirmen, dass die Nachfrage nach Apples iPhone X eingebrochen ist und der Konzern die Produktion stark zurückfahren ließ, schlägt am Dienstagabend die Stunde der Wahrheit. Denn mit der Präsentation der Quartalszahlen wird erstmals auch in Zahlen messbar sein, was an den Negativ-Spekulationen dran ist.

Rekordquartal trotz negativer Berichte

Ein Analyst ging vergangene Woche gar so weit, das iPhone X als "tot" zu beschreiben. Denkbar ist allerdings auch, dass Apple am Ende doch wieder ein Rekordquartal abfeiern kann - selbst wenn die iPhone-Verkäufe stagnieren oder gar zurückgehen sollten. Denn durch den extrem hohen Verkaufspreis des iPhone X sagen Branchenkenner Apple bis zu 18 Prozent Umsatzsteigerung auf 53 Milliarden Dollar voraus. Die Messlatte für verkaufte Geräte ist jedenfalls hoch: sie liegt bei 50,76 Millionen iPhones im Vorjahresquartal.