IT-Security: Nachholbedarf bei Österreichs Unternehmen

„ Österreich steht aber gar nicht so schlecht da im internationalen Vergleich. Früher gab es mehr Skepsis bei den Firmen, doch das Bewusstsein steigt und das Thema Zertifizierung geht in die Breite“, erzählt die Professorin auf futurezone.at-Anfrage. Für Schaumüller-Bichl ist die ISO 27001-Zertifizierung „mehr als nur ein Papier“. Mit dem internationalen Standard werde genau festgelegt, was man im Krisenfall tun müsse. „Man kennt die Risiken, bewertet sie und weiß am Ende, was man tun muss.“ Am Ende gehe es auch um das Vertrauen, das einem Kunden als Unternehmen entgegen bringen. Durch den NSA-Überwachungsskandal sei hier das Bewusstsein in allen Branchen gestiegen.

Doch im direkten Vergleich mit Japan kann Österreich noch aufholen. Dort ist die Zahl der ISO 27001-zertifizierten Unternehmen wesentlich höher und liegt bei über 4000 (in Österreich sind es rund 45). Der IT-Experte Edward Humphrey erklärte dies folgendermaßen: „Der japanische Zugang ist hier einfach ein anderer. Dort sitzen die CEOS von Firmen bei den Security-Audits dabei. Sie nehmen die ganze Problematik sehr ernst. In Europa passiert das sehr, sehr selten, dass ein CEO an einem Audit teilnimmt. Im Gegenteil: Es ist sehr schwierig, bei einem CEO überhaupt einen Termin zu bekommen, wenn es um das Thema Sicherheit geht.“