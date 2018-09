Jobabbau bei A1: Vorwürfe für A1-Chef Grausam aus der Luft gegriffen

„Reine Angstmache“

Am Dienstag hatte sich die A1-Personalvertretung mit einem offenen Brief an den CEO der Telekom Austria AG, Thomas Arnoldner, und an Grausam gewendet und „klare Worte sowie ein deutliches Bekenntnis zur nachhaltigen Führung des österreichischen Schlüsselunternehmens“ gefordert. Es hätten sich Anzeichen verdichtet, dass jeder zweite der rund 12.000 Beschäftigten den Job verlieren könnte - offensichtlich unter dem Vorwand der Digitalisierung, so die Personalvertreter.