Journalismus als "Netflix für Nachrichten"

Die Mediaagentur ZenithOptimedia bietet in ihrer jüngsten Studie "Advertising Expenditure Forecast" unterdessen eine leicht optimistische Aussicht für den globalen Werbemarkt. Demnach sei die Entwicklung stabiler als im Vorjahr, ein Wachstum von 3,5 Prozent wird für das Gesamtjahr 2013 weltweit prognostiziert. Diese positive Entwicklung setze sich 2014 mit plus 5,1 Prozent und 2015 mit plus 5,9 Prozent fort, wie es am Dienstag in einer Aussendung hieß.

In Österreich erwartet man für das Gesamtjahr 2013 ein schwaches Plus von 0,7 Prozent. "Für 2014 sehen wir da schon eine stabilere Rückkehr zum Wachstum", erklärte ZenithOptimedia-Österreich-Chef Erwin Vaskovich. Das Wahljahr dürfe aufgrund der Konzentration von Einmal-Effekten nicht überschätzt werden, "hilfereich ist das aber allemal".

Klare Unterschiede zeigen sich am österreichischen Medien- und Werbemarkt bei den einzelnen Gattungen: Bei TV und Internet sei ein reales Wachstum im "höheren einstelligen Bereich" zu erkennen, das Printsegment hingegen verzeichne neuerlich ein klares Minus. Laut Vaskovich befinde sich jedenfalls mobile Werbung auf der Überholspur. "Die mobilen Endgeräte werden zunehmend zum 'First Screen' der Nutzer und die Werbeinvestitionen folgen dem Nutzungsverhalten der Konsumenten." Derzeit liege der diesbezügliche Anteil in Österreich bei 1,5 Prozent der Gesamtinvestitionen, bis 2015 erwarte sich Vaskovich einen Anstieg auf 3 Prozent.