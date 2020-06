Jumio auf Erfolgskurs in USA und Europa

Jumio

Im ersten Quartal haben Zahlungsserviceprovider wie TSYS, Braintee, Payvision, SafeCharge, Financial Transaction Services (FTS), ccBill, Cardflex und Wirecard Vertriebsdeals mit Jumio abgeschlossen, um die Lösungen von Jumio weltweit zu vertreiben. Das Unternehmen vermeldete am Freitag, dass sich das Abwicklungsvolumen für die Aufträge, die im ersten Quartal diesen Jahres eingegangen sind, auf eine stolze Summe von 154 Milliarden US-Dollar für das kommende Geschäftsjahr belaufen würde.

"Wir sehen eine überwältigend große Nachfrage von der Industrie und wir sind mit nahezu jedem in den USA und Europa signifikanten Zahlungsserviceprovidern", so der Jumio-Gründer Mattes. Noch in diesem Jahr will Jumio nach Asien expandieren.